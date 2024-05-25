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商品詳細
英国占星学教科書第1巻これからの占星学単行本–1998/6/1コーディリアマンサル(著),青木良仁(翻訳)実践的な占星術教本です。英国式に興味のある方にも。占星術の色々な技法を知りたいと、かつて買い集めていたものです。大切に扱っていましたので、経年による多少の劣化はあるかもしれませんが、書き込み、汚れなどはありません。希少性も増し、中古市場でも価格が上がってきています。一般の古書店よりは安くしております。プロを目指す方、コレクターの方など、いかがでしょうか。#西洋占星術 #占星術研究に #占星術のプロになる #占星術コレクション
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英国占星学教科書 第1巻 これからの占星学
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