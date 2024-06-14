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ニュートロシュプレモ 体重管理用 7.5kg
商品番号 H95639556123
商品名

ニュートロシュプレモ 体重管理用 7.5kg
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニュートロシュプレモ超小型犬小型犬用体重管理用7.5kg*1袋賞味期限:2024年01月北海道,沖繩県配送不可誤って多く買ってしまったので出品します。24時間以内には発送します。よろしくお願いします。
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