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- 茶道具に学ぶ 茶道 淡交テキスト 〔平成22年〕1〜12号
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商品詳細
「淡交テキスト〔平成22年〕」1〜12号セット茶道具に学ぶ茶道のテキスト1〜12号のセットです。収納ボックスもあります。茶道具のことがくわしく書かれています。特に目立った汚れなどはありません。自宅保管の中古品であることをご理解いただける方のみ、よろしくお願いします。#本#生活／諸芸・娯楽
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