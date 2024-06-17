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茶道具に学ぶ 茶道 淡交テキスト 〔平成22年〕1〜12号
商品番号 N94460843926
商品名

茶道具に学ぶ 茶道 淡交テキスト 〔平成22年〕1〜12号
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「淡交テキスト〔平成22年〕」1〜12号セット茶道具に学ぶ茶道のテキスト1〜12号のセットです。収納ボックスもあります。茶道具のことがくわしく書かれています。特に目立った汚れなどはありません。自宅保管の中古品であることをご理解いただける方のみ、よろしくお願いします。#本#生活／諸芸・娯楽
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淡交テキスト 茶道具に学ぶ 1～12 | www.colegiochaves.com
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淡交テキスト 茶道具に学ぶ 1～12 | www.colegiochaves.com
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