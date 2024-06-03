3DS 本体　タッチペン付き

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Nintendo3DSホワイト 本体です。タッチペン付きです。比較的綺麗な方だと思いますが、念のため状態に関するクレームは御控えください。動作確認済みです。値下げ交渉は受け付けておりません。即購入可能です。充電器はついていません。任天堂3DS白DS3DS本体