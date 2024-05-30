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商品詳細
遠軽町農業史 昭和56年発行非売品 絶版北海道紋別郡遠軽町の農業の歴史資料です。916ページに及ぶ貴重な資料になります。ご興味のある方、研究者の方、ご出身の方などいかがでしょうか。今後このような資料がまとめられる機会は少ないので、大変貴重なものです。
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