NINTENDO SWITCH LITE おまけ付き

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動作確認済みです。初期化済みです。中古品ですので、過度に状態を気にされる方はご遠慮ください。写真の通り箱と充電器は有ります。おまけでポーチもお付けします。お値下げはご遠慮ください。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo