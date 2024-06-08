  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
商品番号 Q40354912205
商品名

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 5,126 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

バンドーレンV5T25テナーサックス用のマウスピースです。マウスピースパッチを使い、2ヶ月ほどの使用です。週に1回か2回、1時間ぐらいの使いましたが、ここ最近の半年ぐらい使っていません。マウスピースパッチを使っていましたが、最後の写真のように歯の当たる部分に小さな傷があります。人気のあるT20と同じオープニングですが、バンドレントラディショナルの31/2などを使いたい方に良いモデルだそうです。商品はそのまま購入していただいても構いませんし、お値引きも出来る限り検討します。お値引きの際はご希望金額をご提示いただけると助かります。二つ以上の商品のセット販売で購入の場合もお値引きできるかと思います。アクセサリー・パーツ···マウスピース種類···サックスバンドレン
http://narcologia.ru/goods/peroration735515.html
http://narcologia.ru/goods/influenza787693.html
http://narcologia.ru/goods/navigate446730.html

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
Vandoren バンドレン V5 エボナイト テナー サックス マウスピース T25

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
バンドーレン テナーサクソフォン マウスピース 『V5 T25』&リガチャー『M|O』エイジドゴールドラッカーセット

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
vandoren ( バンドーレン ) SM423 テナーサックス マウスピース T25 V5 ...

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
バンドーレン テナーサクソフォン マウスピース 『V5 T25』&リガチャー『オプティマム』セット

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
バンドーレン　：　テナーサックス　マウスピース　V5 - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
VANDOREN T25 テナーサックス マウスピース-

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
バンドーレン・サクソフォン用マウスピース モデルリスト

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
vandoren ( バンドーレン ) SM422 テナーサックス用 マウスピース T20 ...

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
Bec V5T25Vandorenラノサックス

VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース
Vandoren V5/T20 テナーサックス用マウスピース バンドレン ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru