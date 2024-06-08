VANDOREN V5 T25 テナーサックス マウスピース

バンドーレンV5T25テナーサックス用のマウスピースです。マウスピースパッチを使い、2ヶ月ほどの使用です。週に1回か2回、1時間ぐらいの使いましたが、ここ最近の半年ぐらい使っていません。マウスピースパッチを使っていましたが、最後の写真のように歯の当たる部分に小さな傷があります。人気のあるT20と同じオープニングですが、バンドレントラディショナルの31/2などを使いたい方に良いモデルだそうです。商品はそのまま購入していただいても構いませんし、お値引きも出来る限り検討します。お値引きの際はご希望金額をご提示いただけると助かります。二つ以上の商品のセット販売で購入の場合もお値引きできるかと思います。アクセサリー・パーツ···マウスピース種類···サックスバンドレン



Vandoren バンドレン V5 エボナイト テナー サックス マウスピース T25



バンドーレン テナーサクソフォン マウスピース 『V5 T25』&リガチャー『M|O』エイジドゴールドラッカーセット



V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...



vandoren ( バンドーレン ) SM423 テナーサックス マウスピース T25 V5 ...



V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...



バンドーレン テナーサクソフォン マウスピース 『V5 T25』&リガチャー『オプティマム』セット



バンドーレン ： テナーサックス マウスピース V5 - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE



V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...



V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...



VANDOREN T25 テナーサックス マウスピース-



V5 T25 テナーサックスマウスピース | クロサワ楽器店 日本最大級の ...



バンドーレン・サクソフォン用マウスピース モデルリスト



vandoren ( バンドーレン ) SM422 テナーサックス用 マウスピース T20 ...



Bec V5T25Vandorenラノサックス



Vandoren V5/T20 テナーサックス用マウスピース バンドレン ...