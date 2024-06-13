SKY-HI　グッズ　まとめ売り　タオルセット

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商品詳細
タオルはライブで使用後、自宅にて保管しておりました。素人管理ですので神経質な方はご遠慮ください。今のところバラ売りは考えておりません。何かございましたらご質問くださいませ。タオルハンガーの付け根に折り目がついております。（4枚目写真参照）SKY-HI 日高光啓AAA
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