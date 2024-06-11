RAB デスク用キーボードトレイ 81 x 30cm 20kgまで 未使用

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アメリカのRAB社が作ったスタジオなどのデスク用のキーボードなどのトレイです。未使用です。ネジ止めで簡単に設置ができます。レールがスムーズで静かでしっかりした作りです。メーカーによると２０KGまで乗っけても大丈夫ダソウです。取り敢えずRABの別商品を今使用していて、ちゃんとしたものです。こういうトレイのサイズ、作りは日本で見たことはないです。■キーボード・トレイ■デスクの真下にパソコン等のキーボードなどを設置可能■ネジ止めで簡単に設置■トレイ寸法：810X300mm■トレイの高さの調整可能■他のサイズは写真を見てください付属品：トレイ本体レール２本ネジ宜しくお願いします。