スナフキン フィギュア 1990年製MoominCharacters/Bulls/TX/TS当時少しだけ飾り、その後箱に入れ保管してありました。フィギュア自体には特に目立った傷、汚れなど無いと思いましたが素人目なので写真をご確認いただけたら幸いです。※修復もありません。※アクリルケースにスレなどはあります。また、年代ものになりますのでご確認いただいた後ノークレームノーリターン返品不可をご理解ご了承をお願いいたします。梱包材で包んで発送させていただきます。#スナフキン#フィギュア#ムーミン#1990年製#MoominCharacters



スナフキン フィギュア 1990年製 MoominCharacters い出のひと時に ...



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スナフキン・フィギュア・ケース入り | greenet.fr



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