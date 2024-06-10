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茶道具 伝世 古安南(17～18世紀）釘彫『双龍文』壺 /双耳飾壺 骨董品希少品
商品番号 Y24668201565
商品名

茶道具 伝世 古安南(17～18世紀）釘彫『双龍文』壺 /双耳飾壺 骨董品希少品
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 15,458 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具伝世古安南(17～18世紀）釘彫『双龍文』壺/双耳飾壺骨董品/古美術希少品/4D0502サイズ(約):最大幅20㎝、高さ14.5㎝、重さ1.5㎏
http://narcologia.ru/goods/Lincoln889902.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring970096.html
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