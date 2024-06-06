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Washburn 美品　RX10 Metallic Red 初心を忘れてロック！
商品番号 N16085109850
商品名

Washburn 美品　RX10 Metallic Red 初心を忘れてロック！
ブランド名 ギブソン
特別価格 税込 7,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···テレキャスタータイプ　輸入モデル「ワッシュバーン（Washburn）」のブランド立ち上げ（1883年）はグレッチと同じで、ギブソン（1896年工房設立）よりも古く、アコギやマンドリン、バンジョーといった分野で大変長い歴史があります。特徴：スリムなネック　クリーンな音質　チューニングし易い　ハイポジションが弾きやすい　スリムなボデイ　初心者から上級者まで愛好者は多くいます。取り回しが良く、女性・手の小さい方でも大丈夫です。状態：中古美品　簡易での音出し確認済　ノイズ・ガリなどはありませんでした。クリーニング済み:指版の汚れ等も丁寧にクリーニング除菌、レモンオイルを2度塗りしてあります。指板の滑り良くなって弾き易くなってます。付属品:無し多少の値下げ対応可:　双方の売買金額の調整の場として、可能な範囲で対応します。ご希望金額をコメント欄にご教示下さい。ご希望に添えない場合もありますので、悪しからずご了承ください。発送について：ギター等の楽器の発送は基本的にはダンボール+プチプチのハード梱包の関係でサイズがクロネコヤマトサイズ160送料込みになります。即日発送対応します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit223986.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate930948.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose607640.html
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