【貴重】ヨットハーバー油絵　豪華額装付

海外のヨットハーバーの風景を描いたこの油絵は、ホテルの入口正面に飾っておりサイズも大きく存在感があります。この作品はサイン入りですが作者が思い出せず、父が当時数十万出して購入した絵画で大変貴重な作品だったと聞いております。大事にしておりましたので大変美品です。ホテルの改装に伴い、格安で出品致しますのでホテル、旅館、会社などの応接室、もしくはリビングにでもいかがでしょうか？サイズ縦69cm横94cm※BIGサイズです。他のオススメ！インテリア商品はこちら↓↓↓#jolieインテリア#油絵#ヨット#サイン入り#美品#貴重品#アートコレクション#絵画販売#ホテルインテリア#アートオークション絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具



額付きアート「夕暮れのヨットハーバー」



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