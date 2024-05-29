掛け軸 上田耕甫 蓬莱山 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。

掛け軸上田耕甫蓬莱山絹本希少軸装茶道具掛軸です。サイズ（本紙）400×1240ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 上田耕甫 耕甫 蓬莱山 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#上田耕甫#上田_耕甫#耕甫#蓬莱山#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景