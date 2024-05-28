Michaeljacksonフィルム写真ネガフレームマイケルジャクソンセル額縁 ...

＼コメント無し即購入、大歓迎／値段交渉お気軽にどうぞ(゜ω゜)／★金額のご提示をお願い致します★＼他にもマイケルグッズ出品中／#figマイケルグッズ＼他にもピンや缶バッジなど出品中／#fig缶バッジピン★他にもアーティストグッズ出品中★#figartistmusic10年以上前にUSJのギャラリーにて購入しました。コレクターの多い貴重なアイテムです。証明書は額の裏についています。フレームにキズなどがあります。商品の状態は必ず画像の確認をお願い致します。★商品は画像1枚目にある物が全てです★size：縦約28cm、横約51.5cm、厚み約1.5cm。#マイケルジャクソン Michaeljacksonアーティストグッズ アーティスト記念品 ジャクソン5スリラー badフィルム filmネガ 写真 アンティーク レトロmtvmusicalLiveworldtourオリジナル originalryebypostusjユニバ universalhardrockcafeピンバッチ Madonnaフィルムセル セル画 カラー ヴィンテージ カメラ 映像 限定 希少 チェキ ポラロイド ビンテージ 映画 ディスプレイ 額 額縁 インテリア ブロマイド ギャラリー アンティーク シティポップ ライブCitypopコンサート フォトパネル ユニバーサルスタジオジャパン 限定品 希少 Disneyディズニー キャプテンEOオリジナルグッズ種類···写真ミュージシャン種別···ソロ



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