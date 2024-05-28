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Michaeljacksonフィルム写真ネガフレームマイケルジャクソンセル額縁
商品番号 O86900657975
商品名

Michaeljacksonフィルム写真ネガフレームマイケルジャクソンセル額縁
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 25,662 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＼コメント無し即購入、大歓迎／値段交渉お気軽にどうぞ(゜ω゜)／★金額のご提示をお願い致します★＼他にもマイケルグッズ出品中／#figマイケルグッズ＼他にもピンや缶バッジなど出品中／#fig缶バッジピン★他にもアーティストグッズ出品中★#figartistmusic10年以上前にUSJのギャラリーにて購入しました。コレクターの多い貴重なアイテムです。証明書は額の裏についています。フレームにキズなどがあります。商品の状態は必ず画像の確認をお願い致します。★商品は画像1枚目にある物が全てです★size：縦約28cm、横約51.5cm、厚み約1.5cm。#マイケルジャクソン　Michaeljacksonアーティストグッズ　アーティスト記念品　ジャクソン5スリラー　badフィルム　filmネガ　写真　アンティーク　レトロmtvmusicalLiveworldtourオリジナル　originalryebypostusjユニバ　universalhardrockcafeピンバッチ　Madonnaフィルムセル　セル画　カラー　ヴィンテージ　カメラ　映像　限定　希少　チェキ　ポラロイド　ビンテージ　映画　ディスプレイ　額　額縁　インテリア　ブロマイド　ギャラリー　アンティーク　シティポップ　ライブCitypopコンサート　フォトパネル　ユニバーサルスタジオジャパン　限定品　希少　Disneyディズニー　キャプテンEOオリジナルグッズ種類···写真ミュージシャン種別···ソロ
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