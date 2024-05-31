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茶道具　棗　稲井玉甫　秋草蒔絵棗
商品番号 S91621042286
商品名

茶道具　棗　稲井玉甫　秋草蒔絵棗
ブランド名 Svital
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具高さ約7.1センチ　　径約6.8センチ明治から昭和にかけての京の漆芸家　稲井玉甫の作。丁寧に京風蒔絵にて秋草花を描いた、瀟洒な棗です。あまり使用した形跡は無く、綺麗な状態です。共箱は経年による、ヤケ等見受けられます。
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