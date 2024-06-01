ミュウツー\u0026ミュウgx hr ミュウex 25th まとめ売り

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商品詳細
種別···複数カード種別/詳細···シングルまとめ売りシリーズ···ポケモンカードゲームサン\u0026ムーンセット···拡張パックミラクルツインカード名···108ミュウツー\u0026ミュウGXレアリティ···HR鑑定状況···未鑑定ミュウツーアンドミュウgxhr×1ミュウex25th×1まとめ売りです。マグネットローダーにて保管していたものになります。白かけや横線、目立った傷もなく、美品ですが、神経質な方はご遠慮下さい。硬質スリーブに入れ、折れ防止・防水包装入れて発送します。商品到着後の返品は承れないので、ご了承の上、ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/response898042.html
http://narcologia.ru/goods/pompous383323.html
http://narcologia.ru/goods/mythic729835.html
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