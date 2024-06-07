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メロエッタex psa9【ポケカ】ポケモンカード SC シャイニーコレクション
商品番号 X45878146439
商品名

メロエッタex psa9【ポケカ】ポケモンカード SC シャイニーコレクション
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケカメロエッタEXシャイニーコレクション（psa9）SRのカードです。おそらく最安値の出品。早い者勝ち。検索シャイニーコレクションpsa10ミュウpsa10レシラムpsa10シェイミpsa10メロエッタpsa10
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