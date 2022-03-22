貴重‼️ 限定6枚！岩井千怜／明愛姉妹直筆サイン入りのグッズ！　女子プロゴルファー

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先日行われたAIG全英女子オープンにて販売されていた物に今大人気の岩井千怜／明愛姉妹直筆サイン入りのグッズになります。大変貴重なお品物になっております。岩井姉妹がサインした6枚のうちの1枚になります。岩井姉妹のインスタにもサインしている所もアップされております。よろしくお願いします。・返品は不可となりますので気になる点などが御座いましたらご入札前に必ずお問い合わせ下さい。・本商品は他サイトと併売になっており、入札以前に商品が販売されてしまう可能性が御座います。