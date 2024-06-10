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商品詳細
「クラリネット用マウスピース…リコスティーニ（F5）」状態：未使用に近い定価：38,000円昨年9月ごろ都内の楽器店でプロ奏者数人と一緒に選定し購入しました。リコスティーニ社のマウスピースはプロ間で使用者が多いマウスピースで、吹きやすさ・音色の深さが特徴のマウスピースです。F5モデルはB40を元に作られており、ナチュラルにさまざまなことができるマウスピースです。自分はF5を複数所持しておりましたが、このマウスピースはF5のなかでは軽い吹奏感でしたので、リードとの兼ね合いであまり使用しておりませんでした。大事に使っていただける方にお譲りしようと思い、出品致します。
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