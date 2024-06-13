未開封 シュリンク付き ブイスターユニバースbox

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商品詳細
未開封シュリンク付きソード＆シールドハイクラスパックVSTARユニバースBOXになります。BOXの状態で発送致します。ブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：10.0パック言語：日本語
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