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商品詳細
弦月藤士郎さんのグッズです。❌お値下げ不可❌バラ売り不可⭕️他出品とのまとめてのお譲り可能(値下げ待ち、購入意欲の無いいいねお控えください)未開封品、開封品混同していますのでお気をつけ下さい。[にじさんじプチ]・アクリルスタンド(未開封品)・ステッカー(未開封品)・缶バッジ(確認時開封済)[アクリルキーホルダー＆ブロマイド]2点(開封済、未開封品各1点づつ)開封済アクブロは、アクリルキーホルダーのチェーンの部分が少し酸化してきています。・コトブキヤライバーカード1st・コトブキヤライバークリアカード(初期傷あり)[スイーツパラダイスコラボ]・アクリルスタンド等身(開封済)・アクリルスタンドSD2点(確認時開封済)・アクリルスタンドSD海の家(確認時開封済)・コースター等身・ポストカード・バースデーブロマイド[DMMスクラッチ]・マフラータオル(未開封品)・アクリルキーホルダー(未開封品)・缶バッジ等身2点(未開封品)・缶バッジSD(未開封品)・にじさんじチップスカード2枚
http://narcologia.ru/goods/competitive640381.html
http://narcologia.ru/goods/conception444457.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring167196.html
弦月藤士郎 | にじさんじ
弦月藤士郎 | にじさんじ
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弦月藤士郎 | にじさんじオフィシャルストア
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