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中国　紫砂　朱泥　果実文　急須　茶壷　在銘　C　R5892
商品番号 F65933648242
商品名

中国　紫砂　朱泥　果実文　急須　茶壷　在銘　C　R5892
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１１cm　幅約１０㎝×幅約１４．８㎝口部分に欠けと底部分に欠けとひびが見受けられます。（画像5.9.10枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　紫砂　朱泥　果実文　急須　茶壷　在銘　C　R5892
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中国 紫砂 朱泥 果実文 急須 茶壷 在銘 C R5892 - 陶芸
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