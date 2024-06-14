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- 中国 紫砂 朱泥 果実文 急須 茶壷 在銘 C R5892
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商品詳細
大きさ 高さ約１１cm 幅約１０㎝×幅約１４．８㎝口部分に欠けと底部分に欠けとひびが見受けられます。（画像5.9.10枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/update142995.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador922406.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy633353.html
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中国 紫砂 朱泥 葉文 急須 茶壷 在銘 C R5760-
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