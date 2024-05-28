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中国　玉石白玉彫刻　白菜　置物　V　R5727
商品番号 R78576008650
商品名

中国　玉石白玉彫刻　白菜　置物　V　R5727
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 14,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約５．３cm　幅約３４cm×約１８．５cm重さ　約２３３６g矢印部分が欠けています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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