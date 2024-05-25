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染付 湯呑み茶碗 ４客
商品番号 O84917073962
商品名

染付 湯呑み茶碗 ４客
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ口径：約７.５㎝高さ：約６.２㎝顔の表情がおもしろいです。古いもので、ひび、欠け、傷、汚れ、黒点、ピンホール等があります。画像でご確認をお願いいたします。神経質な方はご購入をお控えください。素人確認のため、見落とし等がある場合もありますので、現状でお願いいたします。ご了承ください。中古品、古物にご理解のある方のご購入をお願いいたします。お皿以外のものは商品に含みません。骨董　和食器　アンティーク　レトロ　陶磁器　陶器　美術品　芸術品　古道具風景　松　湯呑　湯飲み　湯のみ久谷古伊万里　伊万里　【1247】
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