染付 湯呑み茶碗 ４客

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サイズ口径：約７.５㎝高さ：約６.２㎝顔の表情がおもしろいです。古いもので、ひび、欠け、傷、汚れ、黒点、ピンホール等があります。画像でご確認をお願いいたします。神経質な方はご購入をお控えください。素人確認のため、見落とし等がある場合もありますので、現状でお願いいたします。ご了承ください。中古品、古物にご理解のある方のご購入をお願いいたします。お皿以外のものは商品に含みません。骨董 和食器 アンティーク レトロ 陶磁器 陶器 美術品 芸術品 古道具風景 松 湯呑 湯飲み 湯のみ久谷古伊万里 伊万里 【1247】