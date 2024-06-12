ブルーロック 糸師 冴 マズル アクリルスタンド

プチプチ＋OPP袋に入れらくらくメルカリ便ネコポスにて発送【内容】マズルアクリルスタンドvol.2冴未開封⚠️注意事項⚠️袋にスレがあります。人の手に渡っていますので気になる方はご購入お控えください。素人判断のため見落としあるかもしれません。他にもブルーロックグッズ出品中です。#chino__ブルーロック検索用ブルロBLUELOCKトレーディングマズルプリンセスカフェ原作クラックスアニメイトプリカフェ週刊少年マガジンメディコスクラックスmuzzleロフトコラボPOPUP糸師冴アクリルスタンドアクスタコレクションcollectionvol.2キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)



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