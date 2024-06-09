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【激レア】Barbie×Coca-Cola フィギュア　バービー　コカコーラ
商品番号 D93141360516
商品名

【激レア】Barbie×Coca-Cola フィギュア　バービー　コカコーラ
ブランド名 バービー
特別価格 税込 6,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆激レア☆Barbieバービー☆Coca-Colaコカコーラ☆ウェイトレスバービー　フィギュア　☆赤チェックワンピ☆箱のままショーケースの中に飾ってました(^-^)☆バービーが腰にかけてるメモ紙に変色が見られます☆箱には色あせ折れ・フィルムの変色・傷汚れがございます☆神経質な方ご遠慮ください☆素人自宅保管です#激レア#レア#バービー#Barbie#Coca-Cola#コカコーラ#コーラ#希少#プレミア#レッド#チェック#ワンピ#年代物#50s#コーラグッズ#アメリカンダイナー#ウェイトレス#アメリカン#ハリウッド
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