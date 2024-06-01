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behringer ベリンガー プロミキサー DJミキサー VMX100USB
商品番号 D91830551907
商品名

behringer ベリンガー プロミキサー DJミキサー VMX100USB
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンプルで操作性抜群の2チャンネルDJミキサー。自動で曲のテンポを検知するオートBPMカウンターで、ミックスプレイをしっかりサポート。マイク入力も備わっているので、DJプレイだけでなく、司会やボーカルにも活躍します。また、USBオーディオインターフェイス機能までも搭載。スペック■タイプ：2ch■チャンネル数：Mic,Phono×2,Line×2,USB■デジタル入出力：AMP,RECORD■オーディオインターフェイス機能：無し■DVS機能：ブラック■エフェクト：72H×203W×229Dmm■寸法：2kg■質量：2ケーブル有りUSBケーブルは購入時になかったのですが使用できるものをつけて送ります
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