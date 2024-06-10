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【年末特価】ギフトエンベロップセット LUNATIC X’MAS
商品番号 H34357075423
商品名

【年末特価】ギフトエンベロップセット LUNATIC X’MAS
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 7,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LUNASEA【バラ売り不可】会場限定ギフトエンベロップセットICカードステッカーRYUICHI1枚SUGIZO1枚INORAN1枚J1枚真矢1枚メンバー全員7枚Tシャツ30th銀1枚Tシャツ30th金1枚TシャツSLAVE銀1枚TシャツSLAVE金1枚缶バッジ4種各1個30thanniversaryLIVELUNATICX’MASさいたまスーパーアリーナ購入前の初期傷が多少あります。完璧を求める方、潔癖な方、神経質な方はご遠慮ください。こちらの商品単品での値引き交渉は基本的にお受けできません。複数枚購入の場合のみ値引き致します。極端な値引きは行いません。非常識な値引き交渉するような方とはお取引をお断り致します。交渉コメントに関しては説明を読んでいただいていないとみなしコメントも削除させていただきます。説明を読んで頂けていないと判断できるコメントをされる方とは無用なトラブルに巻き込まれる可能性もあるのでそういった方との取引はお断りする場合もございます。複数商品購入の場合は値引き交渉お受け致します。当方非喫煙者の為基本的にタバコの臭い付着はございません。梱包材箱は再利用させていただきます。本や雑誌は基本的にエアパッキンでの梱包は行いませんのでよろしくお願いします。梱包時のサイズや重量により状況次第で発送方法の変更をする場合がこざいます。個人での出品なので状況次第で手続きが遅れてしまう可能性もありますので極端にお急ぎの方は購入はご遠慮ください。上記で色々と面倒くさい事書いてますが、常識のない交渉に対応するのが面倒くさい。トラブルの元になりそうな人との取引はしたくないと言うだけですので、常識ある普通の取引出来る方との取引は大歓迎致しております。
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