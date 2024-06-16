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【匿名配送】三浦春馬THE GAME 2010 CLUBファイ
商品番号 L56007443638
商品名

【匿名配送】三浦春馬THE GAME 2010 CLUBファイ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2010年に行われたTHEGAMEにて発売されたグッズのカードです。三浦春馬(湾内ジゴロウ)5点セットになります。暗所にて大事に保管しておりました。年数が立っているため少し湾曲が見られますが(2枚目参照)あまり気にならない程度だと思います。5枚共に汚れや傷、折れ等はなく10年以上前のレアものですのでお探しの方ぜひオススメしたいです！防水対策のもと硬貨ケースにて匿名配送させていただきます。
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