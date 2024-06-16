【修縁堂】密教法具 真言宗 根本塔 ドアは開けられます 密教法具 古美術品

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□商品詳細：商品状態：新品材質:真鍮サイズ：290mm複数購入の場合、値引き可能です。□支払詳細：※無料配送、鹿児島、北海道、離島を除いて1500円別途払いますので、よろしくお願いします。※入金確認後4-7日以内に発送いたします。（土日祝日を除く）□注意事項：★失礼しますが、商品や取引に関するなにか質問がございましたら、購入前にご提出いただければと存じます。ご不明な点があればお気軽にご質問等下さい。★お互いために、神経質な方のご入札はご遠慮ください。★お客様のイメージ違いなどのご返品をお受付出来かねます。初期不良の場合、返品対応可能です。以上、ご了承いただいた上でご購入下さいますよう、お願い致します。他にも出品しております。ご覧下さい。#法器#法事#真鍮#法具#仏具#瞑想#ネパール#チベット#インド神話