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アイドルマスター シンデレラガールズ パーソナルパブミラー 関 裕美　茶枠ver
商品番号 V24230129196
商品名

アイドルマスター シンデレラガールズ パーソナルパブミラー 関 裕美　茶枠ver
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,667 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイドルマスターの関裕美のパブミラーです。765メンバーとデレマスメンバーのパブミラーシリーズを買い集めていましたが、飾るスペースがなく箱に入れたまま保管しているだけで勿体無いと思ったので、コレクション整理のために出品します。中身確認と画像撮影のために蓋を開けていますが、箱からは出していません。即購入可能です。※喫煙者、ペットはいませんアイドルマスターアイマスシンデレラガールズデレマスパブミラー
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