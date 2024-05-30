ギブソン ES-335 Dot Reissue、伝統あるメンフィス工場製 美品

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ES-335・タイプの検索結果1～50件【楽器検索｜Jギター】

ギブソンGibsonES-335DotReissue、ナチュラル、2007年メンフィス工場製ナッシュビルにあるギブソンカスタマーサービスに、シリアルナンバーに基づき正式名称を問い合わせたところ、GibsonES-335DotReissue,antiquedfinishとのことでした。2007年モデル、ロングガードの1959仕様です。メンフィス工場は1958年のES-335誕生以来、作り続けていた伝統ある工場。2018年に閉鎖されています。ネックはストレート、トラスロッド触れたことがありません。フレットは9-8割残。音出し確認済み。4つのノブはスムーズに動き、ガリ、ノイズ等はありません。ギター工房で確認調整済み。ペグの金属部、ブリッジ、テールピーススタッド等金属部分には、くすみ（エイジドの雰囲気！）があります。ピックガード下部にGibson純正シール跡が丸く薄く残っています。本体重量は、自宅では測定できません。但し、購入時情報では、約3.5kgとのことでした（ご参考まで）。Gibsoncustomロゴ入り純正ブラックハードケース付属（ラッチ金属部にはくすみあり）未開封D’AddarioXL10-46ワンセット付その他、製品保証書、認定書(certificationt)等はありません。禁煙、ペットは飼っていません。試奏はお断りさせていただきます。弦を緩めて、画像にあるハードケースに入れて、さらにギター発送専用ダンボールに入れて、万全な状態で送ります。各部に使用に伴う、僅かな擦れがありますが、大きな打痕、傷などはなく状態良好です。ただし、極度の美品を望まれる方や、神経質な方は入礼をご遠慮ください。usedであることをご理解の上、ご検討をお願い致します。シリーズ···Gibsonボディタイプ···セミアコースティック