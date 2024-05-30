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商品詳細
種類...壺縦 約13.5ｃｍ横 約14.0ｃｍ高 約14.0ｃｍヨゴレ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃常滑焼＃お歯黒壺＃壺
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常滑焼 お歯黒壺 MA715 色々な www.geyrerhof.com
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