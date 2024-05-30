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常滑焼　お歯黒壺　MA715
商品番号 H49143439579
商品名

常滑焼　お歯黒壺　MA715
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...壺縦　約13.5ｃｍ横　約14.0ｃｍ高　約14.0ｃｍヨゴレ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃常滑焼＃お歯黒壺＃壺
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