

切手版『E-33 徳力富吉郎 木版画 切手版 八坂塔』｜【公式オンライン ... 切手版『E-33 徳力富吉郎 木版画 切手版 八坂塔』｜【公式オンライン ...



徳力富吉郎｢洛東八坂塔｣ | 山田書店美術部オンラインストア 徳力富吉郎｢洛東八坂塔｣ | 山田書店美術部オンラインストア



切手版『E-33 徳力富吉郎 木版画 切手版 八坂塔』｜【公式オンライン ... 切手版『E-33 徳力富吉郎 木版画 切手版 八坂塔』｜【公式オンライン ...



Amazon.co.jp: 徳力富吉郎『洛東八坂塔』木版画 風景画 京都 五重塔 ... Amazon.co.jp: 徳力富吉郎『洛東八坂塔』木版画 風景画 京都 五重塔 ...



徳力富吉郎創作版画 京洛三十題 分売 ： 八坂塔遠望(徳力富吉郎著作 ... 徳力富吉郎創作版画 京洛三十題 分売 ： 八坂塔遠望(徳力富吉郎著作 ...



はがき『A-38 徳力富吉郎 版画 罫入り 京風景 絵はがき 八坂塔 ... はがき『A-38 徳力富吉郎 版画 罫入り 京風景 絵はがき 八坂塔 ...



Amazon.co.jp: 徳力富吉郎『洛東八坂塔』木版画 風景画 京都 五重塔 ... Amazon.co.jp: 徳力富吉郎『洛東八坂塔』木版画 風景画 京都 五重塔 ...



真作】□木版画・葉書□作家；徳力富吉郎○題：八坂塔(木版画)｜売買 ... 真作】□木版画・葉書□作家；徳力富吉郎○題：八坂塔(木版画)｜売買 ...



京十二景_八坂の塔 - 徳力富吉郎 - 版画 - ショップ dpstaichung ... 京十二景_八坂の塔 - 徳力富吉郎 - 版画 - ショップ dpstaichung ...



Amazon.co.jp: 徳力富吉郎『洛東八坂塔 浴衣』木版画 風景画 京都 ... Amazon.co.jp: 徳力富吉郎『洛東八坂塔 浴衣』木版画 風景画 京都 ...



新作登場お得】 木版画 徳力富吉郎 「八坂塔」 額付き 風景画 京都 版 ... 新作登場お得】 木版画 徳力富吉郎 「八坂塔」 額付き 風景画 京都 版 ...



名画.shop 名画.shop



U584. 版画家【徳力富吉郎】木版画 6点 比叡山・二条城・大原女 ... U584. 版画家【徳力富吉郎】木版画 6点 比叡山・二条城・大原女 ...



Amazon.co.jp: 徳力富吉郎『洛東八坂塔』木版画 風景画 京都 五重塔 ... Amazon.co.jp: 徳力富吉郎『洛東八坂塔』木版画 風景画 京都 五重塔 ...



徳力富吉郎 京都御所 - 版画 徳力富吉郎 京都御所 - 版画

作家名：徳力富吉郎 作品名：八坂塔 技法：木版 サイン：作家直筆サインあり シートサイズ：３０Ｘ２７ｃｍ イメージサイズ：２８．５Ｘ２５ｃｍ 作品の状態：良好【略歴】徳力富吉郎1902 3月22日、京都市下京区に生まれる。 家は代々画家の家系で、本願寺絵所を預かる旧家で十二代目に当る。1924 京都市立美術工芸学校、及び、絵画専門学校を首席で卒業。 山元春挙、土田麦僊、鹿子木盂郎に日本画、洋画を日野慶吉、大岩徳蔵に師事して版画を学び、 国画創作協会第六回展で日本画「人形」を出品、樗牛賞を受賞する。1928 平塚運一、棟方志功ら版画家と同人雑誌「版」を刊行。1929 土田杏村氏などの推薦により、版画雑誌「大衆版画」を発行。 春陽会に創作版画出品発表（以降、10年間連続出品）。1946 終戦と同時に版画製作所を設立し、幾多の従弟を養成する。 産業的版画の量産を始め、木版手摺の絵葉書を製作、全日本絵葉書コンクールに出品受賞。1962 米国、及び、欧州各国の古美術見学やスケッチ旅行にて約2ヶ月巡遊。1964 米・英・独各地にて、デモンストレーションを行い、好評を得る。1965 東京銀座いとう画廊にて、第一回個展開催。1968 米クリーブランド市メーカーカンパニー百貨店で、宗像志功らと同時個展を開催。1978 4月29日、勲四等瑞宝章を受賞。1980 京都市文化功労賞を受賞。1985 本願寺名誉総裁賞を受賞。1990 京都仁和時国宝「孔雀明王」（千三百度摺）の復元、摺刷を監修。1992 京都府特別文化功労賞を受賞。1996 日本浮世絵協会より、浮世絵奨励賞を受賞。2000 7月1日、京都市左京区の病院で死去、享年98歳。