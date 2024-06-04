YAMAHA motif ES6※引き取りに来れる方限定

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種類···キーボード・シンセサイザーご観覧頂きありがとうございます。YAMAHAmotifES6➕PLG150-an中古品になります。動作確認済みです。※モニターにぼやけがありますが、操作に支障や見えない部分はないです。掲載させて頂いてます写真をご確認下さい。音源のみ使用しておりまして、ピアノとしての使用はしていないので鍵盤やボタンに使用感はないです。販売内容は写真に載せてる通りになります。お手数ですが大阪市中央区まで取りに来て頂ける方のみご入札お願い致します。表面などに多少の傷がありますので気にさせれる方はご入札をお控え下さい。商品画像は可能な限り実際の商品の写真を撮影しております。撮影条件やモニターの設定等により実際の商品の色が若干異なる場合もございます。どうぞ宜しくお願い致します。