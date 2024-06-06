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伊万里焼　古伊万里　赤絵金彩　鳥蒲公英文　小皿　十客　時代箱付　C　R6176
商品番号 J86941326314
商品名

伊万里焼　古伊万里　赤絵金彩　鳥蒲公英文　小皿　十客　時代箱付　C　R6176
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 6,909 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...皿・鉢大きさ　高さ約２．５cm　幅約１２cm箱に傷みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Sydney96149.html
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