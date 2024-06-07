電子ピアノ 88鍵盤 ピアノ キーボードピアノ Bluetooth ペダル付き

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❤️1点限り・新品未使用❤️割引などのお得な情報や、ご確認事項を記載してますので、ご購入前にプロフをご確認下さい☘️⭐️他にも多数ありますのでタグよりご覧下さい⭐️#ふうのお買い得品サイズ：133cm*31cm*76cmカラー：ホワイト⚠️北海道、沖縄県、離島部に該当する地域への配送は別途送料が必要になりますので、ご購入前にコメントをお願いいたします。【鍵盤】こちらの電子ピアノはグランドピアノの鍵盤と同じ仕様の88鍵盤・組み立て簡単な木製スタンド・3本ペダルです。【音源】フランス製デジタルチップがアコースティックピアノの音を再現し、アコースティック電子ピアノのリアルな響きを奏でることができます。128種類の音色・デュアルステレオスピーカー。ダイナミックステレオテクノロジーで高音質なスピーカーとリアルなピアノ音をサンプリング（外部スピーカーでさらに音質向上）【Bluetooth】接続パスワード：8888、ワイヤレスMIDI対応。この製品は、Bluetoothを介してiOSおよびAndroidデバイスをワイヤレスで接続し、多くのピアノアプリケーションを楽しむことができます。【パラメータ】88鍵盤電子ピアノデュアルBluetooth、デュアルMIDI、デュアルトーン、デュアル鍵盤、終了キー、イコライザー、メトロノーム、128トーンなど、100リズム、88デモソング、電子ピアノ安い、電子ピアノ人気【内容量】電源アダプタ、3ペダル、キーボードマニュアル、ドライバー$$34990258