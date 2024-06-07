シルバニア　バレエ劇場　ギフトセット　バレリーナ　アイススケート　3点　おまけ付

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在庫確認のため購入前にコメント連絡くださった方がご安心です希少なギフトセットです欠品は無いと思いますお話も付いていますギフトセットでしか入手できないお人形やライトが付いていますまた、こちらはバレリーナセット、アイススケートセットも付いております全て欠品は無いと思いますが万が一見落としありましたらすみませんまたおまけでバレリーナのドレス2点とチケット1枚をお付けします全てにおいてバラ売りしていませんこのまままとめて引き取ってくださる方お願いいたします動作確認すみです（電池をセットするところもピカピカ綺麗です）電池は付属しません新品で購入して、数回大切に遊びましたそのため昔のもののわりに、比較的状態は良いと思いますが、あくまでも中古になります別出品のスクールバスを500円でお付けすることできます素人検品にご理解くださる方からのみお願いいたします簡易包装になりますお値段交渉は2出品以上からご相談ください