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- 【新品未開封】緋月ゆい 2023年誕生日ラバーマット プレイマット
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商品詳細
緋月ゆい2023年誕生日記念ラバーマットになります。新品未開封、暗所にて保管しておりましたがあくまで1度人の手に渡ったものとなりますためご了承ください。〈サイズ〉600mm×350mm上から防水用のビニールで包み軽く2つか4つ折りにて発送予定。#ネオポルテ#緋月ゆい#渋谷ハル#白雪レイド#或世イヌ#夜絆ニウ#天帝フォルテ#Neo-porte#Vtuber
http://narcologia.ru/goods/waveform982417.html
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