★「坂本一敏蔵書票集」限定30部、非売品、蔵書票42枚入り

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・川上澄生7枚、芹沢銈介7枚、金守世士夫4枚、佐藤米次郎1枚、武井武雄2枚、前川千帆2枚、宮本匡四郎2枚、加藤武雄3枚、初山滋1枚、宮下登喜雄2枚、清宮彬2枚、池田満寿夫1枚、若山八十氏2枚、山内金三郎1枚、橋本興家1枚、蘭繁之1枚、鈴木賢二1枚、馬渕聖1枚、小林ドンゲ1枚の合計42枚です。・両見返しに少し大きなしみがありますが、普通の古本程度の状態です。あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの場合はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。