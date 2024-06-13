ボックスパックシングル...ボックス・パック【商品名】黒炎の支配者90パック【梱包について】購入いただいた商品は防水対策、折れ対策をして発送いたします。【商品状態】重さ確認済【注意事項】確認済み商品と理解いただいた上でご購入をお願いします。ほしいカードはでてしまったので残りのパックです。お求めのカードが出ない場合でも補償は出来ませんので予めご了承下さい。また、中身での評価はご遠慮ください。検索用ポケモンカード拡張パック強化拡張パックポケカCSRchrCHRchrSRsrHRhrURurarARsarSAR双璧のファイター白銀のランス漆黒のガイストイーブイヒーローズ摩天パーフェクト蒼空ストリーム25thanniversaryVMAXクライマックススターバースバトルリージョンスペースジャグラータイムゲイザーダークファンタズマポケモンGOロストアビス白熱のアルカナパラダイムトリガーVSTARユニバーススカーレットバイオレットトリプレットビートクレイバーストスノーハザードミラーマリィ96101スタデポケカホロンホロンエネルギー