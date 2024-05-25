茶道具 茶釜 菊池政豊作と風炉のセット

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商品詳細
茶道具茶釜菊池政豊作と風炉のセット茶釜菊池政豊共箱付き絵柄:鶴と松直径:約21cm高さ:約16cm風炉銅製です。五徳、底瓦、前瓦付き直径:33cm高さ:20cm共箱はありません。サイズは素人採寸です。#茶道具風呂釜
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