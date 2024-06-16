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- DEATH NYC 額付き 世界限定100枚 アートポスタ KAWS 現代アート
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商品詳細
【アーティスト】DeathNYC【商品名】KAWS紫抱擁XXヴァンゴッホ『星月夜』【状態】新品の額付きです【額装サイズ】（約）H60.0cm×W42.0cm【ハンドサイン】有り【COA(保証書カード)とステッカー】有り【DEATHNYC】アメリカ、ニューヨーク出身の女性ストリートアーティスト。「DEATH」Don'tEasilyAbandonTheHope(希望を簡単に捨てるな)の意味。「NYC」で育ち、様々な文化や考えに触れ彼女が街で目にする全てのモノに疑問を抱き考えたりするきっかけが彼女のアートの表現に。日本人/人気アーティスト···奈良美智日本人/人気アーティスト···草間彌生
http://narcologia.ru/goods/traverse461126.html
http://narcologia.ru/goods/smear498804.html
http://narcologia.ru/goods/waveform917617.html
DEATH NYC 額付き 世界限定100枚 アートポスタ KAWS 現代アート
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