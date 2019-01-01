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【新品】希少　ニーア レプリカント　エミールバンク　コインバンク　貯金箱
商品番号 L34447415314
商品名

【新品】希少　ニーア レプリカント　エミールバンク　コインバンク　貯金箱
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎出品一覧…#まちcloset◯値下げ交渉不可◯専用/取り置き不可◯即決OKNieRグッズ一覧→#nieritem…新品未開封です。暗所にて保管しています。迷いましたがグッズ整理のためお譲りいたします。公式サイトでの販売は終了しており、他サイトでは一万円越えで取引されている希少アイテムです。【商品名】ニーアゲシュタルト/レプリカントマネーバンク＜エミール＞【サイズ】約W106mm×D105mm×H140mmエミール7号NieRニーアNieRAutomataニーアオートマタNieRRepliCantニーアゲシュタルトNieRGestaltニーアレプリカントYoRHaヨルハリィンカネニーアリィンカーネーションスクウェアエニックス⚠️注意事項ご理解の上、ご購入お願い致します。⚫︎購入後の発送方法の指定や住所変更は原則承れません。⚫︎発送期限内での発送催促はお控え下さい。⚫︎その他、公式ガイド記載の迷惑行為お控え下さい。
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