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商品詳細
作家名：新海智也 作品名：いっしょに遊ぼうよ 技法：水彩 限定：原画 サイン：作家直筆サインあり 額サイズ：５９．５Ｘ７７ｃｍ イメージサイズ：３４．５Ｘ５２ｃｍ 作品の状態：良好 額の状態：少キズあり【略歴】1977年 滋賀県生まれ イラストレーター子供図画アート教室「虹色アート」講師個展多数開催
http://narcologia.ru/goods/freshman669556.html
http://narcologia.ru/goods/moped848868.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring745096.html
新海智也 いっしょに遊ぼうよ
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