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新海智也　 　いっしょに遊ぼうよ
商品番号 C38011978973
商品名

新海智也　 　いっしょに遊ぼうよ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 13,860 円
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商品詳細

作家名：新海智也　　　作品名：いっしょに遊ぼうよ　　技法：水彩　　限定：原画　　サイン：作家直筆サインあり　　額サイズ：５９．５Ｘ７７ｃｍ　　イメージサイズ：３４．５Ｘ５２ｃｍ　　作品の状態：良好　　額の状態：少キズあり【略歴】1977年　滋賀県生まれ　イラストレーター子供図画アート教室「虹色アート」講師個展多数開催
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