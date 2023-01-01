寺地拳四朗直筆サイン色紙

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商品詳細
グッズ種類···色紙⭕️2023年￼WBC・WBAス一パー世界ライトフライ級2団体統一王者￼1992年1月6日生まれ￼京都府城陽市出身関西大学卒業スマイルアサシンと呼ばれています￼プロ戦績22戦21勝(13KO)1敗身長164.1センチ31歳2014年プロ入り￼￼￼アウトボクサー￼ロマチェンコを彷彿させる選手です独特のスタイルを確立し現在に至ります。井上尚弥の次に強い選手だと思います。今後の活躍に期待されます。￼2023年8月18日世界タイトルを防衛しました。
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