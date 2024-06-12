朱竹小、北秀玉作(開運)竹

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北秀玉作、朱竹小です。額は、新しく有りません。彫刻、絵画です。彫刻部分２８☓２3…額43☓2５㌢。 楽天とかでも、売ってます。彫金こうの第一人者です。お求め下さい。彫金は、見事です。長く、家で除湿機入りの部屋で保管されてたものです。宜しくお願いします。勿論、本物です。