太鼓の達人　マイバチ　激黒朴　金達人作成

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商品詳細
長さ38cm太さ2cm重さ60g59gグリップ2重の黒朴マイバチです。1重追加をご希望であれば＋200円で承ります。非常に黒い朴を使用しました。100%真っ黒な朴になります。末長く使っていただきたい為、耐久性をも重視した形状です。旧式ダブル法連打はバチの劣化が早いので、耐久性にも優れた形状にて作成致しました。あくまでもハンドメイド品の為、完璧をお求めの方のご購入は推奨できません。何卒ご了承ください。
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