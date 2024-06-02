【タンポ全交換・エボニー製】クラリネット J.Michael CL-750

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CL-450 《クラリネット》 | クロサワ楽器店 日本最大級の楽器通販サイト

※閲覧ありがとうございます。購入を検討の際は、プロフィールも併せてご確認くださいますようお願いいたします。他に出品している楽器、小物はこちら#ieyou楽器—————海外製OEM(人件費等が安価な国での委託製造品)のうち、比較的定評のあるブランドの木製クラリネットです。使用されている木材はグラナディラでなくエボニーですが、それでも発音の柔らかさ、吹きながら上に抜けていくような感覚は間違いありません。ある意味ではYAMAHAの樹脂製の古い型より吹きやすいかもしれません。これに加え、演奏に支障がないことを確認してからの出品ですので、安心してお使いいただけます。初心者の方がとにかくコストを抑えて楽器を始めたい場合にもおすすめです。—————メーカー：JMichael機種名：CL-750材質：エボニーマウスピース：無銘状態： ・Low-EからHigh-Eまでの半音階を試奏して問題ないことを確認しております。 (あくまで個人の確認であること、予めご承知おきください) ・希望される場合は、以下のリード(新品)から計2本をお付けします。特に希望が無い場合は、ランダムにお付けします。 VandorenTraditional／2.5または3 RICOGrandConcertSelect／2.5 ・その他の状態は写真にて判別をお願いいたします。備考： ・他サイトでも出品している関係上、売り切れている場合がありますので、その際はご容赦ください。 ・中古品としてのご理解のある方のみ購入ください。 ・以上の点をご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。管理番号：108_21_126